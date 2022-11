Auf den VfB Sangerhausen und auf Eintracht Emseloh warten schwere Aufgaben

Der VfB Sangerhausen und Eintracht Emseloh bestreiten am Sonntag Punktspiele in der Verbandsliga. Warum beide Mannschaften Außenseiter sind.

Sangerhausen/Emseloh/MZ - Am Sonntag ist der erste Advent. Aus einem gemütlichen Bummel über den Weihnachtsmarkt wird aber für Spieler und Fans vom VfB Sangerhausen und Eintracht Emseloh nichts. Für die Akteure beider Mannschaften geht es am Sonntagnachmittag nicht um heißen Glühwein und Rostbratwurst, sondern um Punkte in der Fußball-Verbandsliga.

Wobei die Sangerhäuser durchaus noch die Chance auf eine kurze Stippvisite beim Weihnachtsmann haben, beginnt ihr Spiel gegen den SSC Weißenfels doch bereits 13.30 Uhr. Die Emseloher dagegen müssen erst ab 14 Uhr bei Lok Stendal in der Altmark ran.

Schwere Aufgaben für Emseloh und Sangerhausen

Sowohl für die Sangerhäuser, als auch für die Emseloher Kicker wird es schwer, ihren Fans ein Adventsgeschenk zu präsentieren.

Ein Blick auf die Tabelle zeigt, warum das so ist. Der VfB erwartet mit dem Tabellenzweiten einen der dicksten Brocken der Liga. Der Gast ist momentan punktgleich mit Spitzenreiter FC Magdeburg II Tabellenzweiter und will im Kampf um den Meistertitel und den Oberliga-Aufstieg mitmischen. Von 16 Saisonspielen hat Weißenfels 14 gewonnen und nur einmal Unentschieden gespielt.

Dazu kommen Erinnerungen bei Spielern und Fans vom VfB Sangerhausen auf, die alles andere als Mutmacher sind. In den bisherigen Partien, in denen sich beide Mannschaften gegenüberstanden, gab es ausnahmslos Siege für Weißenfels. Und das bei einem Torverhältnis von 17:5.

VfB Sangerhausen will kämpfen

Allerdings bekamen die Sangerhäuser in der letzten Saison die Punkte aus dem Duell in Weißenfels zugesprochen, da die Gastgeber einen nicht spielberechtigten Akteur eingesetzt hatten. Doch das ist Geschichte.

Am Sonntag will der VfB Sangerhausen an die kämpferische Leistung vom Kreisderby gegen Emseloh anknüpfen. Vor allem aber gilt es, den torgefährlichsten Verbandsliga-Angriff 90 Minuten lang in den Griff zu bekommen. Gelingt das, könnte es doch noch etwas mit dem ein oder anderen Becher Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt werden.

Anpfiff der Partie auf dem Kunstrasenplatz im Sportpark Friesenstadion ist 13.30 Uhr. Als Schiedsrichter amtiert Benjamin Petri.

Premiere am „Hölzchen“

Zum ersten Mal stehen sich dagegen Lok Stendal und Eintracht Emseloh gegenüber. Die Gastgeber kickten letzte Saison noch in der Oberliga, die Emseloher in der Landesliga. Nun sind beide Vertretungen in der Verbandsliga zu finden.

Die Favoritenrolle ist vor dem Spiel natürlich klar vergeben. Schließlich sind die Stendaler am heimischen „Hölzchen“ eine Macht, haben sieben ihrer neun Heimspiele für sich entschieden und stehen in der Heimspieltabelle hinter Weißenfels auf Rang zwei.

„Da kommt schon ein großer Brocken auf uns zu. Stendal ist natürlich alles andere als Laufkundschaft“, so Eintracht-Train Steffen Heyer. Dann fügt der Coach hinzu: „Es wird eine lange Fahrt nach Stendal. Ich hoffe, wir fahren nicht umsonst dahin. Wir wollen uns eine ordentliche Taktik zurechtlegen und die dann auch durchziehen. So wie in Gardelegen, da hat das auch geklappt. Einen Punkt würde ich sofort unterschreiben. Aber ich weiß natürlich auch, wie schwer es in Stendal wird.“

Illia Polishchuk mischt wieder mit

Im Eintracht-Trikot kann Illia Polishchuk nach Ablauf seiner Sperre wieder mitmischen.

Nicht dabei sind dagegen Lukas Schüt und Mykyta Shevtsov. Sie haben sich im Kreisderby beim VfB Sangerhausen die fünfte Gelbe Karte eingehandelt und fehlen nun, da die nachfolgende Partie gegen Preußen Magdeburg ausgefallen ist, in Stendal gesperrt.

Anpfiff am Sonntag in Stendal ist 14 Uhr, geleitet wird die Partie von Schiedsrichter Toni Pulst.