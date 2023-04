Ab dem 2. Mai können sich Schulklassen wieder für „Natur zum Anfassen“ in Othal anmelden. Dann können die Kinder Tiere in und um den Teich entdecken. Auch die gesponsorte Pflanze passt zum Thema.

Othal/MZ - Ein Glück, dass es in den vergangenen Monaten so viel geregnet hat. Der Othaler Teich ist zwar längst noch nicht wieder voll, aber ein nennenswerter Wasserspiegel steht in diesem Frühjahr doch schon drin. Das ist gut für die Tiere, die am und im Teich leben. Und es ist auch gut für das Projekt „Natur zum Anfassen“, das in diesem Jahr unter genau diesem Motto steht: „Lebensraum Gewässer – quaken alle Frösche gleich?“