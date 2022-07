Auf dem Heidehof in Hohlstedt steht Strom von der Sonne im Fokus

Hohlstedt/MZ - Blumencafé und Hofladen, Alpakawanderungen oder Reiterhof – für all diese Dinge, ist der Heide-Hof Goldene Aue in Hohlstedt über die Ortsgrenzen hinaus bekannt. Doch unter dem Dach des Heidehofs verbergen sich weitere Unternehmen für Solarstrom und Handwerk, die sich auf einer ersten Hausmesse vorstellen wollen. Am ersten Aprilwochenende, am Samstag, dem 2. April, öffnet Familie Rakow ihren Hof für die Messegäste.

