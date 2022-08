Auch Stolberger Hotelgäste um Wegezoll gebeten

Stolberg/MZ - Sabine Lotze aus Scharbeutz hat das Lerchenfest in Stolberg (Mansfeld-Südharz) mit gemischten Gefühlen erlebt, schreibt sie in einem Leserbrief an die MZ. Sie fänden die „Idee des Festes und die Traditionen, die hier gelebt werden“, ganz toll. Und sie setzt fort: „Allerdings hinterlässt die Einforderung des Wegezolls einen recht bitteren Nachgeschmack, zumal wir bereits Kurtaxe bezahlt haben!“ Zu zweit seien sie von einer Wandertour zurückgekommen und „penetrant“ aufgefordert worden, fünf Euro zu zahlen, um wieder ins Hotel zu gelangen: „Das empfanden wir als reine Abzocke.“ Man hätte Hotelgäste davon ausnehmen oder das Ganze als freiwillige Abgabe deklarieren können, findet Lotze.