Auch Filiale in Sangerhäuser Ortsteil schließt Ende August

Die Filiale in Oberröblingen besteht noch im „ Nah& Gut“-Markt. Doch bald ist dort auch Schluss

Oberröblingen. - Viele Jahre lang war sie in Sangerhausen präsent, noch besteht eine Filiale in Oberröblingen. Aber auch dort wird Ende August Schluss sein. Die im Jahr 1815 gegründete „Fleischerei Holzapfel“ mit Sitz in Oldisleben im Kyffhäuserkreis ist insolvent.