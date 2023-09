Bei Migration überfordert Asyl-Zoff im Kreistag von Mansfeld-Südharz

Beim Thema Migration liegen inzwischen auch in Mansfeld-Südharz die Nerven blank. Das zeigte sich in dieser Woche im Kreistag. Der Landrat hatte ein Papier des Deutschen Landkreistages an die Mitglieder verteilt, in dem eine Steuerung und Begrenzung der Fluchtmigration gefordert wird. Beim Sangerhäuser Oberbürgermeister stieß das auf heftige Kritik.