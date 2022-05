Ärztemangel in MSH: Allstedter Hausarzt spricht über den Versorgungsnotstand

Wo liegen die Gründe für den Hausarztmangel? Was könnte man unternehmen? Der langjährige Hausarzt Christian Hussels spricht über die Versäumnisse der Politik und was man gegen den Versorgungsnotstand tun könnte.

Sangerhausen/MZ - In Allstedt ist er noch immer gut bekannt. Von 2006 bis 2019 war Christian Hussels dort als Hausarzt in einer sogenannten Sicherstellungspraxis der Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen-Anhalt (KVSA) selbstständig niedergelassen. Davor arbeitete der 69-Jährige seit 1985 als niedergelassener Landarzt im Sauerland. Heute leben Hussels und seine Frau im schleswig-holsteinischen Halstenbek nahe Hamburg in der unmittelbaren Nähe ihrer Töchter. Er ist aber weiter als Honorarnotarzt im Landkreis Harz und mitunter auch in Mansfeld-Südharz unterwegs. Aus eigener 40-jähriger Berufserfahrung kennt Hussels die Ursachen für die heutige Hausarztmisere. MZ-Reporter Frank Schedwill sprach mit ihm.