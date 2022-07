Ärzte, Flamingos und Co. - beim Badewannenrennen in Bennungen wurde jeder nass

Erstmals seit drei Jahren wurden am Sonntag wieder die Boote auf die Helme gelassen. Worauf es den Teilnehmern ankam und wer gewann.

Bennungen/MZ - Manche Namen erschließen sich eben erst dann, wenn man sie laut ausspricht. „Sächsische Wasser-Artisterinnen (,Innen‘ durchgestrichen) - Akrobatik auf dem Wasser ohne gendern“, steht auf einem Boot. „Wir wollten eben nicht kentern“, sagt Matthias Kopf, der die 450 Meter beim Badewannenrennen in Bennungen vom Wehr vorbei an den Zuschauern bis hinter die Brücke in einem Dompteur-Kostüm absolvierte.