Armer schwarzer Kater ... Wenn die Tierliebe Grenzen hat

Nicht alle flauschigen Vierbeiner haben ein liebevolles Zuhause, oft landen Fundtiere oder Tiere in Not im Tierheim.

Sangerhausen/Eisleben/MZ - Sie heißen Minka, Mausi, Lilli, Felix, Balou oder Otto. Katzen begleiten Menschen seit Jahrtausenden. Sie werden zwar nicht so zahm wie Hunde, das liegt nicht in ihrer Natur. Aber sie machen sich nützlich, jagen Ratten und Mäuse und sind gute Gesellschafter. Besonders letzteres haben viele Menschen in den vergangenen zwei Coronajahren erfahren. Aber nun hat sich die Situation vollkommen geändert. „Momentan sind Tiere uninteressant“, sagt Nancy Behler vom Sangerhäuser Tierheim.