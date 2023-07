In Roßla gibt es großen Unmut, weil Transportfahrzeuge zur Biogasanlage durch den Ort rollen – statt auf dem eigens ausgewiesenen Schotterweg.

Wegen Transportfahrzeugen der Biogasanlage in Roßla: Anlieger im Taubental klagt über Lärm und Belästigung

Anwohner des Taubentals in Roßla sind sauer über den Lkw-Verkehr zur Biogasanlage.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Rossla/MZ - Gerhard Leinung aus Roßla (Mansfeld-Südharz) machte seinem Herzen zur Ratssitzung in Bennungen Luft. „Ich wohne an der Taubentalstraße, das Grundstück liegt auf der rechten Seite. Dort wird jede Menge Gülle zur Biogasanlage transportiert, Grünschnitt und Bauschutt. Auch Betonmischfahrzeuge fahren dort entlang.“ Er wüsste gern, wie man die Anwohner der Taubentalstraße vor dem Lärm und den Belästigungen schützen will. „Der Schotterweg wird nicht genutzt.“ Dabei sei dieser doch mal als Zufahrt zum Gelände der Biogasanlage festgelegt worden.