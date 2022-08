Ärger über Vandalismus - Schautafel am Alten Stolberg zerstört

Ein Rottleberöder, der am Sonntagmorgen mit seinem Hund unterwegs war, habe die umgestürzte Schautafel entdeckt und die Vereinsmitglieder informiert. Der Unmut über die Zerstörung ist groß.

Die demolierte Tafel am Alten Stolberg.

Rottleberode/MZ - Der Ärger ist groß, die Polizei schon eingeschaltet: Unbekannte haben in der Nacht zum Sonntag eine Schautafel unterhalb des Hangs am Alten Stolberg in Rottleberode mutwillig zerstört. „Dort stehen zwei Tafeln, und die zerstörte Tafel erst seit dem Vorjahr“, sagt Karin Rosemann vom Rottleberöder Geschichts- und Traditionsverein.