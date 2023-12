Diana Pils hat ihren Mann aus Mansfeld-Südharz in Dänemark kennengelernt. Sie sagt: Das hier ist meine Heimat.

Arbeit ist der Schlüssel zu allem - eine eingebürgerte Litauerin erzählt, wie man gut in Deutschland ankommt

Diana Pils kurz nach der Einbürgerungsveranstaltung in Sangerhausen.

Sangerhausen/MZ. - Dass Diana Pils jetzt Deutsche ist, hat im Grunde genommen damit zu tun, dass sie 2003 Urlaub in Dänemark machte. Dort, genauer gesagt in Kopenhagen, hat sie nämlich ihren Mann Thomas getroffen. Er aus Mansfeld-Südharz in Deutschland, sie aus Litauen – es gibt einfachere Konstellationen, aber Liebe findet einen Weg. Die Kommunikation klappte erst mal unkompliziert auf englisch. Für die beiden war aber schnell klar: Das hier ist ernst, wir wollen zusammenleben.