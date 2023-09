Mit einer bundesweiten Protestaktion machen die Apotheker in Mansfeld-Südharz auf ihre Lage aufmerksam. Eine weitere große Protestwelle ist nicht ausgeschlossen. Was die Apotheker fordern.

Apotheken in Mansfeld-Südharz bleiben ab Mittwochnachmittag geschlossen

Symbolfoto - Apotheker streiken am Mittwoch

Sangerhausen/MZ - Wer an diesem Mittwoch ein Medikament braucht, muss sich sputen oder sollte zumindest die Uhr im Blick behalten: Denn am Nachmittag schließen auch im Sangerhäuser Raum die Apotheken ihre Türen. „Wir beteiligen uns einer bundesweiten Protestaktion“, sagt Grit Enke-Schwarze, die Sprecherin des Kreisapothekerverbandes und Chefin der Bären-Apotheke in der Rosenstadt.