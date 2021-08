Anwohner verärgert über Unkraut und Müll an der Stadtmauer in Sangerhausen

Sangerhausen/MZ - Waldemar Radke lebt gern in der Kylischen Passage in Sangerhausen. Er gehört seit dem Jahr 1997 zu einer ganzen Reihe Sangerhäusern, die dort Eigentumswohnungen besitzen. Nur eines ärgert den 64-Jährigen und viele der anderen Eigentümer in der ansonsten schicken Wohnanlage: Der Zustand des Geländes hinter den Wohnhäusern in Richtung Stadtmauer. Die marode Mauer ist seit Jahren mit einem Bauzaun abgesperrt, das Unkraut wuchert, vielerorts liegt Müll. „Es ist einfach kein schöner Anblick“, sagt Radke, der aus einem seiner Fenster direkt auf die Misere blicken kann.

Man wolle ja nicht auf einer Müllkippe wohnen. So sehen das auch andere Eigentümer, mit denen er gesprochen habe, betont der Sangerhäuser. Er verweist auch darauf, dass Ende nächster Woche Altstadtfest in Sangerhausen gefeiert werde. Da sollte es in der Innenstadt nicht so aussehen, sagte er. Die MZ leitete Radkes Anfrage an die Stadtverwaltung weiter. Stadtsprecherin Marina Becker versprach, sich zu kümmern. Allerdings ist die illegale Müllentsorgung in der Schlippe an der Stadtmauer ein wiederkehrenden Problem. Kaum ist der Müll weggeräumt, liegt bereits neuer da.

Die Stadt hatte deshalb bereits vor Jahren schon einmal an das Umweltbewusstsein der Sangerhäuser appelliert. Gebracht hat es wenig, wie sich zeigt. Eine gute Nachricht hatte Becker dennoch: Der Bauzaun werde in absehbarer Zeit verschwinden. „Die Planungen für die Sanierung der Mauer sind fast abgeschlossen, die Ausschreibung wird für diesen Herbst vorbereitet“, sagte sie. Stelle der Sanierungsausschuss in seiner nächsten Sitzung das Geld bereit, könne im nächsten Frühjahr Baustart und der Zaun Geschichte sein.

›› Haben Sie Probleme mit Firmen oder Behörden? Wir versuchen zu helfen. Anruf genügt unter 03464/54 40 61 50. Sie können uns auch mailen unter redaktion.sangerhausen@mz.de.