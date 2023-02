Norbert Worch weist im Rahmen der Erarbeitung des Klimaschutzkonzeptes in Kelbra auf die Lindenallee hin, die seiner Meinung nach nur unzureichend gepflegt wird.

Anwohner kritisiert mangelnde Pflege der Lindenallee in Kelbra

Die Lindenallee in Kelbra

Kelbra/MZ - Der Frühling zieht ein in die Lindenallee in Kelbra. Zu Füßen der alten Linden blühen Krokusse und Winterlinge. In den Zweigen singen ein Buchfink und Kohlmeisen um die Wette. Sogar Stare sind bereits aus dem warmen Winterquartier im Süden hierher zurückgekehrt. Ganz davon abgesehen, dass es eine der wenigen Alleen im Landkreis ist, ist es ein wertvolles Biotop.