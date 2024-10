Der neue Kreisverkehr in der Erfurter Straße in Sangerhausen ist nachts ein Anziehungspunkt für sogenannte Autoposer. Mit quietschenden Reifen rauben sie Anwohnern den Schlaf.

Anwohner klagen über nächtlichen Lärm und Gefahren im neuen Kreisel in Sangerhausen

Sangerhausen/MZ. - Es ist ein Phänomen, das mittlerweile vielerorts in Deutschland existiert. Vor allem in größeren Städten wie Berlin oder Hamburg sorgen so genannte Autoposer für Aufsehen. Mit aufheulenden Motoren ihrer oftmals getunten Pkw sind sie auf öffentlichen Straßen unterwegs und verursachen Lärm und Belästigungen. Jetzt gibt es ähnliche Beschwerden auch aus Sangerhausen – und zwar von Anwohnern des Hochhauses im Stadtteil Süd.