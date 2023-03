An der Talsperre Wippra sind einige Steine ins Wasser gefallen.

Wippra/MZ - Anwohner in Wippra sind derzeit etwas irritiert. Das Hochwasserrückhaltebecken in dem Sangerhäuser Ortsteil hat einen leichten Schaden, berichtet einer, der häufiger an dem Gelände spazieren geht. Es gehe um Begrenzungssteine, die durch das letzte Hochwasser weggespült worden und immer noch nicht wieder beseitigt seien, sagt er.