Ansiedlung von Einzelhandel am Hamberger-Standort in Allstedt möglich

Am Hamberger-Standort in Allstedt könnte es wieder Geschäfte geben. Ein Investor bekundet Interesse.

Allstedt

Hat der frühere Hamberger-Markt in Allstedt eine Chance, als Handelsstandort wieder aufzuleben? Im Stadtrat berichtete Bürgermeister Jürgen Richter (CDU), dass es eine Beratung mit einem Interessenten gegeben habe, der auf dem Gelände eventuell mehrere Geschäfte ansiedeln will. Es sei um eine erste Anfrage gegangen, ob an dem Standort generell eine Nutzung für Einzelhandel möglich wäre, sagte Richter auf MZ-Anfrage. Konkrete Anträge lägen der Verwaltung dazu noch nicht vor. Das Objekt selbst befinde sich in privatem Firmenbesitz.

Rein planungsrechtlich wäre auf dem Gelände die Ansiedlung von Einzelhandel möglich, sagt Richter. Zumal es den Plus-Markt in der Stadt nicht mehr gibt. 2009 hatte die Stadt von einer Berliner Beratungsgesellschaft ein Einzelhandelskonzept entwickeln lassen. Es bescheinigte der Kleinstadt zum damaligen Zeitpunkt eine ausreichende Ausstattung mit Lebensmittelmärkten, empfahl aber die Ansiedlung einer höherwertigen Drogerie. Der Großmarkt Hamberger war 1992 am Rand von Allstedt eröffnet worden, vor allem als Bezugsquelle für Gewerbetreibende. Ende April 2014 schloss das Unternehmen den Standort. (mz/Grit Pommer)