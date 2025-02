Stolbergs Verein Fachwerkstadt (er)leben bietet neben einer Frühstücksstube in der Niedergasse neuerdings ein Büro an. Was das mit dem Strukturwandel zu tun hat.

Stolberg/MZ. - Es war eine der ersten Ideen, die für den Strukturwandel-Wettbewerb Revierpionier eingereicht wurden: Ein Konzept zu entwickeln, um vor allem diejenigen Ferienwohnungen in Stolberg (Mansfeld-Südharz) zu betreuen, deren Eigentümer teils außerhalb wohnen, und auf diese Weise wieder mehr Leben in die Fachwerkstadt zu bringen. Die Idee kam bei der Jury gut an, wurde mit einem Preisgeld als Anschubfinanzierung bedacht und wird nun bis Jahresende gefördert. Michael Schumann, Strukturwandelbeauftragter in Mansfeld-Südharz, hat jetzt den Scheck über knapp 100.000 Euro überreicht.