Angriff von Tieffliegern 1945 nahe Berga: Gedenkstein erinnert an die Opfer

Berga/MZ - „Es gibt nach 77 Jahren fast keinen Zeitzeugen, der sich bewusst an diesen schlimmen Tag erinnern kann“, sagt Manfred Schröter vom Heimat- und Geschichtsverein Goldene Aue. „Und es gibt nur noch wenige Zeitzeugen, die die Örtlichkeit von damals kennen.“ Deshalb erinnert jetzt ein Gedenkstein am 17 Kilometer langen Stausee-Rundweg daran, dass hier am 21. Februar 1945 beim Angriff auf einen Schnellzug 41 Menschen ums Leben kamen. „Wenige Wochen, bevor unsere Heimat vom faschistischen Regime am 12. April 1945 durch amerikanische Truppen befreit wurde“, sagt Schröter.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sparabo MZ+ MZ+ 6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99€ Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<