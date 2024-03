Sangerhausen/MZ. - In der Kleingartenanlage in der Erfurter Straße in Sangerhausen ist ein 66-jähriger Mann von einem Hund in den Arm gebissen worden. Eine medizinische Versorgung wurde jedoch abgelehnt, heißt es dazu in einer Mitteilung aus dem Polizeirevier. Der Hund wurde von einem 38-Jährigen an der Leine geführt, als ihm der Senior entgegen kam. Warum der Hund am Ende zugebissen hat, das ist derzeit noch unklar.