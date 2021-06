Anfrage im Sangerhäuser Stadtrat nach kommunalen Blühwiesen

Sangerhausen - Weniger Wiesen mähen zugunsten der Artenvielfalt: Diesen Vorschlag verbunden mit der Idee einer kommunalen Blühwiese hat Alexander Dobert, stellvertretender Vorsitzender des CDU-Stadtverbands Sangerhausen und sachkundiger Einwohner, bei der letzten Sangerhäuser Stadtratssitzung eingebracht. „Es gibt in vielen Kommunen die Bestrebung, öffentliche Wiesen und andere Grünflächen insektenfreundlich zu gestalten“, sagt Dobert. Im Zuge dessen werde vermehrt dazu übergegangen, öffentliche Wiesen und andere Grünflächen im Stadtgebiet, möglichst in ihrem natürlichen Zustand zu belassen, damit sich Insekten wie beispielsweise Bienen und Hummeln dort wieder ansiedeln können.

Anfrage nach Blühwiesen in Sangerhausen

„Dadurch wird den Insekten ein Rückzugsort innerhalb des Stadtgebiets eingerichtet“, so Dobert. Die Maßnahme könne ohne viel Aufwand und mit geringen Kosten umgesetzt werden. Es sei außerdem eine gute Möglichkeit, wie Kommunen zum Artenschutz und speziell zum Insektenschutz sinnvoll beitragen könnten. Zudem müsse man die Natur unterstützen und regionale Wildblumensamen auf einer solchen Blühwiese aussäen, so Dobert. Hierfür könne man Saatgut-Automaten aufstellen, an denen die Bürger Saatgut zu geringen Kosten erwerben und auf der Blühwiese aussäen könnten.

„Deshalb habe ich bei der letzten Stadtratssitzung angefragt, ob es auch hier in Sangerhausen die Möglichkeit dazu gibt, eine kommunale Blühwiese anzulegen“, so Dobert. Er stehe mit der Stadtverwaltung diesbezüglich in engem Kontakt. „Hier kann man mit wenig Aufwand und geringen Kosten Großes erreichen. Daher schätze ich die Chancen für eine tatsächliche Umsetzung als hoch ein“, so Dobert. Zudem gebe es in Sangerhausen einige Grünflächen, die dafür infrage kämen. Kommunale Blühwiesen gebe es bereits in einigen Kommunen, beispielsweise auch in Bamberg.

Eine Hummel bedient sich an einer Wiesensalbeiblüte. (Foto: Imago)

Umwandlung von Rasenflächen in naturnahe Wiesen in Bamberg

Von der Sangerhäuser Stadtverwaltung heißt es: „Die Chancen stehen gut, dass wir die Projektidee, eine kommunale Blühwiese anzulegen, nächstes Jahr im Frühjahr umsetzen können“, sagt Stadtsprecherin Marina Becker. Man habe einige Standorte im Blick, die dafür infrage kämen. „Genaueres wird in der Stadtverwaltung noch abgesprochen“, so Becker.

Im bayerischen Bamberg ist man unterdessen schon weiter. Dort hatte das Gartenamt und Umweltamt seit Mai 2019 damit begonnen, kommunale Rasenflächen in naturnahe Wiesen umzuwandeln. Den Anfang machte eine 1.200 Quadratmeter große Fläche, auf der eine hochwertige Schmetterlings- und Wildbienensaum-Mischung angesät wurde, die über 70 heimische Blumen- und Gräser-Arten enthielt.

Außerdem verabschiedete der Bamberger Mobilitätssenat im Mai die „Bamberger Strategie für biologische Vielfalt“ für die nächsten Jahre. Die Stadt hat sich dabei unter anderem zum Ziel gesetzt, mehr für Insekten zu tun. Demnach sollen die Grünflächen im Stadtgebiet möglichst umfassend naturnah gepflegt werden. (mz)