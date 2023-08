Die „PianoNights“ in Wettelrode findet am 26. August statt. Bisher wurden laut Veranstalter bereits 400 Karten verkauft.

Wettelrode/MZ - 400 Karten sind bereits an den Mann oder die Frau gebracht worden, Restkarten an den bekannten Vorverkaufsstellen aber noch zu haben. Die Veranstalter der „PianoNights“ am Samstag nächster Woche, 26. August, in Wettelrode rechnen mit einem großen Andrang.