An Himmelfahrt geht es dem Bart auf der Königspfalz in Tilleda an den Kragen

Das Freilichtmuseum der Königspfalz in Tilleda zeigt am Himmelfahrtstag wissenswertes über die Rasur und die Geschichte des Rasiermessers.

Tilleda/MZ - Es geht den Männern nicht an den Kragen, wohl aber an den Bart. Zumindest am bevorstehenden Himmelfahrtstag auf der Königspfalz in Tilleda. Der Tag im Freilichtmuseum Königspfalz steht nämlich unter dem Motto „Scharfe Rasur – Rasiermesser“. In der Zeit von 10 bis 17 Uhr kann man dazu allerhand Wissenswerte erfahren.