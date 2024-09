Außergewöhnlich viele Stellen sind in dieser Runde für die Gymnasien im Landkreis Mansfeld-Südharz ausgeschrieben. Für das Scholl-Gymnasium in Sangerhausen werden gleich vier Lehrer gesucht.

An diesen Schulen in Mansfeld-Sühdarz werden noch Lehrkräfte gesucht

Sangerhausen/Eisleben/Hettstedt/MZ. - Gleich fünf Lehrerstellen für die Sekundarschule „Heinrich Heine“ in Sangerhausen hat das Landesschulamt Sachsen-Anhalt in seiner aktuellen Runde im September öffentlich ausgeschrieben. Die Schule bildet damit aktuell in Mansfeld-Südharz einen Schwerpunkt bei der Suche nach neuen Lehrkräften.

Herausforderungen von Inklusion bewältigen

Bewerben kann man sich hier auf Stellen für Deutsch, Englisch, Informatik sowie Mathematik oder Chemie. Außerdem wird eine Lehrkraft gesucht, die für ein beliebiges sonderpädagogisches Fach ausgebildet ist und der Schule dabei hilft, die Herausforderungen der Inklusion zu bewältigen.

Die Lehrkraft werde überwiegend im gemeinsamen Unterricht eingesetzt werden, heißt es in der Ausschreibung. Das heißt, sie ist zusätzlich zum Fachlehrer im Klassenraum und arbeitet mit Schülern, die besondere Unterstützung brauchen. Für die Stelle ist eine Zulage zum regulären Gehalt ausgelobt.

Viele Lehrer für Gymnasien in Mansfeld-Südharz gesucht

Ebenfalls eine Lehrkraft mit beliebigem sonderpädagogischen Fach wird für die Sekundarschule „Thomas Müntzer“ in Allstedt gesucht. Hier geht es darum, eine Nachfolge für eine Lehrkraft zu finden, die in absehbarer Zeit in den Ruhestand geht, sagt Schulleiterin Nina Trzcinski. Außerdem wird jemand für den Französisch-Unterricht gesucht.

Für die Sekundarschule „Am salzigen See“ in Röblingen sucht das Landesschulamt unterdessen eine Lehrkraft für Mathematik und bietet auch dafür eine Gehaltszulage.

Außergewöhnlich viele Stellen sind in dieser Runde für die Gymnasien im Landkreis Mansfeld-Südharz ausgeschrieben. Für das Scholl-Gymnasium in Sangerhausen werden gleich vier Lehrer gesucht: für Ethik, die Fächerkombinationen Geschichte und Sport sowie Spanisch und Französisch und für Kunst oder Musik.

Am Humboldt-Gymnasium in Hettstedt braucht man Lehrkräfte für Deutsch, möglichst in Kombination mit Englisch, für Englisch, möglichst in Kombination mit Deutsch und für Informatik, möglichst in Kombination mit Mathematik. Das Luther-Gymnasium in Eisleben sucht unterdessen Lehrer für Deutsch plus Russisch und Musik plus Deutsch.

Lehrkräfte für die Fächer Mathe, Physik und Deutsch gesucht

Darüber hinaus schreibt das Amt generell für die weiterführenden Schulen in Mansfeld-Südharz Stellen für die Fächer Mathe, Physik und Deutsch aus. So will man Interessenten ansprechen, die in diesen auch künftig dringend benötigten Fächern unterrichten können, sich von den aktuell konkret freien Stellen an den Schulen aber nicht angesprochen fühlen.

Für die Grundschulen in Mansfeld-Südharz sind jetzt im September keine einzelnen Stellen an bestimmten Einrichtungen ausgeschrieben. Dafür sucht das Schulamt insgesamt 50 Grundschullehrkräfte für den Amtsbereich Süd, zu dem neben MSH auch Anhalt-Bitterfeld, der Burgenlandkreis, Dessau/Roßlau, Halle, der Saalkreis und Wittenberg gehören.

Auch für die Förderschulen im Amtsbereich Süd sind 30 Stellen pauschal ausgeschrieben. Die aktuelle Ausschreibung endet zum 30. September.