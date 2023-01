Morbiditäts- und Sozialatlas des Barmer An diesen Krankheiten leiden die Menschen in Mansfeld-Südharz besonders häufig

Der aktuelle Morbiditäts - und Sozialatlas der Barmer-Krankenkasse zeigt auf, welche Krankheiten in Mansfeld-Südharz besonders häufig auftreten. Mansfeld-Südharz und der Burgenlandkreis in Sachsen-Anhalt schneiden darin am schlechtesten ab.