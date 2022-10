An der Müntzer-Schule in Allstedt drehte sich eine ganze Projektwoche um die Nachhaltigkeit

Symbolfoto - Um das Thema Nachhaltigkeit drehte sich die Projektwoche an der Schule in Allstedt.

Allstedt/MZ - Weniger verschwenden, mehr so leben, dass auch für alle anderen und für die Generationen nach uns genug übrig bleibt - diesen Gedanken der Nachhaltigkeit versucht man an der Sekundarschule „Thomas Müntzer“ in Allstedt an die Schüler zu vermitteln. Im Jahr 2020 hat das Landesinstitut für Schulqualität und Lehrerbildung in Sachsen-Anhalt ein Netzwerk von Schulen angeschoben, die sich ausdrücklich um das Thema Nachhaltigkeit kümmern. Die Allstedter Sekundarschule ist eine von landesweit zehn Einrichtungen, die dabei mitmachen.