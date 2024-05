Am 21. Juni weht wieder legeres, mediterranes Flair durch die Straßen Sangerhausens, denn dann findet wieder die Fête de la musique in der Rosenstadt statt. Dieses Mal zu Gast: Amelie McCandless aus Reims

Sangerhausen/MZ. - Mindestens einmal im Jahr weht ein Hauch von Frankreich durch Sangerhausen. Legeres, mediterranes Flair macht sich dann an der Marienkirche breit, begleitet von französischer Musik und dem ein oder anderen kulinarischen Hingucker.

Amelie McCandless aus Reims zu Gast in Sangerhausen

Die Fête de la musique wird auch in diesem Jahr am 21. Juni Sangerhausen mitnehmen in unser westliches Nachbarland. Wie so oft, sind an diesem Tag auch Musiker aus Frankreich zu Gast und zeigen ihre Künste in ihrer Muttersprache. In diesem Jahr ist es Amelie McCandless.

Sie ist eine Künstlerin aus Reims in Frankreich. Ihr Musikstil ist in der Pop und Indie-Pop-Szene anzusiedeln. Eingängige Melodien werden hierbei mit gefühlvollen Texten und einer eindrucksvollen Stimme kombiniert. Ihr bekanntesten Lieder sind „Skipping Stones“ oder auch „The Stranger“.

„Sie ist eine freie und authentische Künstlerin, deren Musik eine Einladung zu einer Reise in ferne Länder ist“, meint Siegbert Grießer, Vorsitzender des Kulturvereins Armer Kasten, der die Organisation der Fête auch in diesem Jahr übernimmt. Amelie McCandless begleitet sich selbst auf ihrer Gitarre oder ihrem Banjo und tritt zu diesem Anlass im Duo mit Margaux Monnois an der Geige/Cello auf.

Freier Eintritt zur Fête de la musique

Am 5. April hat sie ihr neues Album „Incandescente“ veröffentlicht, was übersetzt so viel wie „weißglühend“ heißt. In dem Album dreht es sich unter anderem um die Lebensgeschichte von Chicago May, die hin und wieder auch „Königin der Gauner“ genannt wurde.

May, die eigentlich Mary Anne Duignan hieß, wurde 1871 in Irland geboren und wurde in den USA, in Großbritannien, aber auch in Frankreich bekannt. Ihr Leben liest sich wie eine Aneinanderreihung kleinkrimineller Aktivitäten, wofür sie mehrfach verhaftet wurde und Zeit im Gefängnis verbringen musste.

Ihr Leben und ihre Taten wurden später in verschiedenen Büchern und Artikeln thematisiert, wobei die Figur in einer Mischung aus tatsächlichen Ereignissen und Legenden dargestellt wird. Sie starb 1929.

In den vergangenen Jahren erfreute sich die Fête de la musique in Sangerhausen jeweils großem Zuspruch. Auch in diesem Jahr ist der Eintritt kostenlos, losgehen soll es 15 Uhr. „Wer sich noch mit einen Beitrag zur ,fête de la musique’ beteiligen möchte, kann sich gern bewerben im Teekunst/Weingeist Gabi Peche“, betont Siegbert Grießer.