Freiwillige Feuerwehr wird per Sirene alarmiert

Allstedt. - Ein älteres Ehepaar ist am Samstagnachmittag kurz vor 16 Uhr mit dem Auto zwischen Allstedt und Wolferstedt verunglückt und in seinem Wagen eingeklemmt worden. Nach Polizeiangaben war der Pkw beim Rückwärtsfahren in einen Graben gestürzt.