Allstedts Haushalt für 2021 im Plus

Allstedt/MZ - Fast elf Millionen Euro wird die Einheitsgemeinde Allstedt in diesem Jahr bewegen. So sieht es der Haushalt für 2021 vor, den der Stadtrat jetzt einstimmig beschlossen hat. Dabei soll erstmals seit 2017 mehr Geld eingenommen als ausgegeben werden. Ein Plus von 84.300 Euro soll am Ende als Jahresergebnis stehen. Hier einige der wichtigsten Punkte:

(1) Personal

Dieser Posten ist im Vorfeld im Stadtrat heftig diskutiert worden. Denn die Personalkosten steigen in diesem Jahr auf 3,37 Millionen Euro. Das sind fast 324.000 Euro mehr als im vergangenen Jahr. Der große Sprung in diesem Jahr geht zum einen auf höhere Tarifabschlüsse für die Beamten und Angestellten zurück, zum anderen aber auch auf eine neue Stelle in der Finanzverwaltung, die sich ausschließlich um die Kosten- und Leistungsrechnung kümmern soll. Zustimmung vom Rat gab es dafür nur, weil Bürgermeister Jürgen Richter (CDU) einen Plan vorgelegt hatte, wie ab dem kommenden Jahr an anderer Stelle Personal eingespart werden soll. Die städtischen Wohnungen und eventuell auch weitere kommunale Gebäude sollen künftig von der Wohnungsgesellschaft verwaltet werden. In der Kernverwaltung soll die Stelle des Bauhofleiters wegfallen und stattdessen einer der drei Bauhof-Vorarbeiter diese Aufgabe mit übernehmen. Ab 2022 könnten so 53.000 Euro Personalkosten eingespart werden.

(2) Steuern

Zusammen mit dem Haushalt wurde eine Anhebung des Hebesatzes für die Grundsteuern beschlossen. Für die Grundsteuer A für landwirtschaftliche Grundstücke steigt der Satz von 350 auf 363 Prozent, bei der Grundsteuer B, die von allen Hausbesitzern kassiert wird, klettert der Hebesatz von 360 auf 411 Prozent. Im Finanzausschuss hatte man sich zuvor darauf verständigt, auf eine Anhebung der Gewerbesteuer zu verzichten. Die neuen Steuersätze sollen fast 256.000 Euro mehr in die Stadtkasse spülen. Gleichzeitig werden beim Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer 52.600 Euro weniger erwartet. Insgesamt rechnet Allstedt in diesem Jahr mit rund 4,7 Millionen Euro Steuereinnahmen.

(3) Investitionen

Größter Posten in diesem Jahr ist mit gut zwei Millionen Euro der erste große Sanierungsabschnitt an Burg & Schloss Allstedt, der zum größten Teil aus Fördermitteln finanziert wird. Das gilt auch für den ersten Bauabschnitt im Sommerbad, der mit 152.000 Euro im Plan steht. Bezahlen muss Allstedt in diesem Jahr auch ein neues Löschfahrzeug für die Freiwillige Feuerwehr Wolferstedt (345.000 Euro), ein neues Fahrzeug für den Allstedter Bauhof (90.000 Euro) und den Bau einer neuen Löschwasserzisterne in Sotterhausen (62.000 Euro). Im Zuge der Kanalbauarbeiten in Beyernaumburg und Liedersdorf werden 185.000 Euro für den kommunalen Anteil an der Straßenentwässerung und 107.000 Euro für den Abwasseranschluss kommunaler Grundstücke fällig.

(4) Schulden

Allstedt ist mit einem Schuldenstand von 1,86 Millionen Euro ins Jahr gestartet. 151.000 Euro will man tilgen, aber auch neue Kredite aufnehmen, so dass der Schuldenstand bis zum Jahresende auf gut 2,3 Millionen Euro anwachsen wird. Dank der niedrigen Zinsen am Kapitalmarkt muss Allstedt 2021 für laufende Kredite nur gut 29.000 Euro aufbringen. 2014 waren es bei ähnlichem Schuldenstand noch 72.000 Euro gewesen.