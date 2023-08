Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Allstedt/MZ - Allstedt hat Thomas Müntzer, die Pfalz über der Stadt und einen der wohl weltbesten Bäcker. Das sind aber nicht die einzigen Dinge, mit denen sich die Rohnestädter rühmen können. Leicht versteckt an einer Kurve am Teich findet sich ein weiterer Grund deutschlandweiter Bekanntheit. Zumindest unter den Rollhockey-Enthusiasten. Denn auch wenn Rollhockey kein Breitensport wie Fußball oder Handball ist, so ist er doch ein wichtiger Bestandteil der heimischen Vereinslandschaft. Und viele waren auch ein bisschen stolz, als ihre Mannschaft vom SV Allstedt in der ersten Bundesliga gespielt hat.