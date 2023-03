Tauziehen um einheitliche Regelungen Allstedter Verwaltung legt neue Variante für den Betrieb von Sportstätten vor

In der Einheitsgemeinde Allstedt gibt es derzeit keine einheitlichen Regeln für den Betrieb der Sportstätten. Bislang tragen einige Vereine den Großteil der Kosten selbst, andere rund ein Drittel und wieder andere so gut wie gar nichts. Getüftelt wird an einer einheitlichen Regelung schon seit 2015.