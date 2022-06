Allstedt will bei Stadtrat und Ausschüssen Papierberge und Arbeitsaufwand sparen

Rat beschließt Investition in die Aufrüstung der Software im Verwaltungsamt

Allstedt/MZ - In Allstedt sollen für die Sitzungen des Stadtrats und seiner Ausschüsse künftig keine Papierberge mehr ausgedruckt und per Post verschickt werden. In seiner jüngsten Sitzung hat der Rat die Einführung der digitalen Gremienarbeit beschlossen.