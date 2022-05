Allstedt unterstützt großes Holzbauprojekt bei Nienstedt

Holz ist ein Rohstoff, den es in Mansfeld-Südharz reichlich gibt.

Nienstedt/MZ - Mit einem Grundsatzbeschluss soll der Allstedter Stadtrat seine Unterstützung für ein großes Investitionsvorhaben am Gewerbegebiet Nienstedter Schacht zusichern. Die entsprechende Beschlussvorlage wurde jetzt im Hauptausschuss beraten, damit sie am 21. Februar in den Stadtrat eingebracht werden kann.