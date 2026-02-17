Laut Gesetz muss der Stadtrat über die Annahme von Einzelspenden über 500 Euro öffentlich abstimmen. Allstedt hat im Vorjahr an vielen Stellen von solchen Summen profitiert.

Allstedt hat 2025 fast 30.000 Euro an Spenden bekommen - welcher Verein den größten Betrag gab

Unter anderem für eine Ersatzpflanzung für die Kastanie am Bäckerplatz - hier beim Mohnkuchen-Event 2024 - hat Allstedt Spenden bekommen.

Allstedt/MZ. - Exakt 29.183,77 Euro sind der Einheitsgemeinde Allstedt im vergangenen Jahr aus Spenden und Schenkungen zugeflossen. Der Stadtrat hat in seiner jüngsten Sitzung offiziell der Annahme des Geldes zugestimmt. Die Kommunalverfassung sieht das für Einzelspenden von mehr als 500 Euro vor.