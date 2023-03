Die Polizei ermittelt weiter zur Brandursache in einem Allstedter Wohnhaus. Die Wohnungen sind unbewohnbar. Indes wurde eine Spendenaktion für die Bewohner gestartet.

Nach Brand in Allstedt läuft Spendenaktion - noch „Ungereimtheiten“ bei Brandursache

In einem Wohnhaus in der Allstedter Innenstadt hat es gebrannt.

Allstedt/MZ - Die Polizei lag mit ihrer Schätzung richtig: Der Schaden, den ein Brand am Haus Breite Straße 19 in Allstedt verursacht hat, liegt bei rund 250.000 Euro. Diese Summe hat sich am Mittwoch bei einer Begehung durch einen Gutachter bestätigt, erklärte Johannes Pätzold, der Geschäftsführer der Wohnungsgesellschaft Allstedt, der das Haus gehört, auf Anfrage der Mitteldeutschen Zeitung.