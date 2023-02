Vor 500 Jahren hat Thomas Müntzer seine Stelle als Stadtpfarrer in Allstedt angetreten. Dies will die Rohnestadt am Pfingstsamstag feiern.

Allstedt/MZ - Den ersten großen Veranstaltungstermin im Rahmen des Müntzer-Jubiläums wird es in Allstedt schon in diesem Jahr geben. Den historischen Aufzeichnungen zufolge hat der Reformator am 24. Mai 1523 seine Stelle als Stadtpfarrer in Allstedt angetreten.