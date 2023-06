Schlag auf Schlag geht es in Allstedt weiter. Der Allstedter Gesellenverein feiert wieder sein Sommerfest und eine Woche später lädt der Heimatverein zum Hoffest ein.

Bei Müntzers Einzug in Allstedt war die Festmeile am Markt gut gefüllt. Jetzt feiert Allstedt gleich weiter.

Allstedt/MZ - Nach der Feier ist vor der Feier. Jedenfalls in Allstedt, denn dort wird auch nach der großen Party zum 500-Jährigen von Müntzers Einzug in die Stadt einfach weiter gefeiert. Nur eine Woche später, am kommenden Samstag, feiert der Allstedter Gesellenverein wieder sein Sommerfest.