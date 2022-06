Allstedt bleibt hartnäckig und fordert Klärwerksanschluss vom Wasserverband

Allstedt/MZ - Eine Willenserklärung, in der sich die Stadt Allstedt als Mitglied des Wasserverbandes Südharz für eine zentrale Abwasserentsorgung in ihren Ortsteilen Katharinenrieth, Nienstedt, Sotterhausen, Winkel und Niederröblingen einsetzt, hat der Stadtrat einstimmig beschlossen. In der Erklärung wird der Wasserverband Südharz aufgefordert, den Willen der Einheitsgemeinde Stadt Allstedt, für die genannten Ortsteile „die Lösung einer zentralen Abwasserbeseitigung im jeweiligen Abwasserbeseitigungskonzept zu respektieren, weiterhin durchzuführen und einvernehmlich umzusetzen“.

