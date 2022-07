Alkoholisierter Radfahrer stürzt in Berga

Berga - Da hatte wohl jemand viel zu tief ins Glas geschaut: Ein 36-jähriger, offenbar erheblich alkoholisierter Fahrradfahrer ist in der Nacht zu Samstag in der Sangerhäuser Straße in Berga gestürzt. Die Polizei ordnete die Entnahme einer Blutprobe an. Die wurde in einer nahegelegenen Klinik durchgeführt.

Weiterfahren durfte der 36-Jährige danach nicht. Die Kripo ermittelt außerdem gegen ihn wegen Trunkenheit im Verkehr.