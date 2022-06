Alemania Riestedt: Was sich Spielerinnen und Trainer vorgenommen haben

Alemania Riestedt ist dabei, eine Frauen-Mannschaft zu etablieren. Was sich die Spielerinnen und ihr Trainer Christian Lenneper vorgenommen haben.

Am Mittwochabend trainierten die Riestedterinnen im Sangerhäuser Friesenstadion. Im Normalfall aber ist die Sporthalle in Riestedt ihr Domizil.

Sangerhausen/MZ - Sieben Frauenfußball-Mannschaften, die in offiziellen Spielklassen im Bundesland auf Torejagd gehen, gibt es derzeit im Landkreis Mansfeld-Südharz. Gut möglich, dass in den Ergebnislisten bald eine achte Mannschaft auftaucht. „Wenn alles klappt, sind wir in der neuen Saison mit einer Kleinfeldmannschaft dabei. Wir wollen es auf jeden Fall versuchen“, sagt Christian Lenneper. „Wir“, das ist die im Aufbau befindliche Mannschaft von Alemania Riestedt.