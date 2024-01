Bei der nunmehr 32. Auflage des Titelkampfes trumpften die Riestedterinnen in der Altmark auf und zementierten einmal mehr ihre Vormachtstellung im Bundesland. Wer am Ende auf dem Siegertreppchen ganz oben stand.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Sangerhausen/MZ. - In der laufenden Saison der 3. Bundesliga sind die Tischtennisspielerinnen von Alemania Riestedt dem ganz großen Wurf bisher vergeblich nachgelaufen. Gut gespielt haben sie immer, ab und an auch Achtungserfolge erzielt, ein Spiel aber noch nicht gewonnen. Umso größer war die Freude nach der Landesmeisterschaft Sachsen-Anhalts, die am zurückliegenden Wochenende in Tangermünde ausgetragen wurde.