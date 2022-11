Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ ist gestartet - Das sind die Annahmestellen in Mansfeld-Südharz

Die Aktion stieß in den vergangenen Jahren auf eine gute Resonanz. Viele Päckchen stapelten sich in den Annahmenstellen.

Sangerhausen/Eisleben/Hettstedt/MZ - Für leuchtende Kinderaugen möchte der Verein Soziokultur Sangerhausen auch in diesem Jahr wieder sorgen, war von Karoline Spröte, welche sich im Verein für die Aktion verantwortlich zeichnet, zu erfahren. „Weihnachten im Schuhkarton“ heißt die Aktion, für die der Verein wieder Sammelstellen in Mansfeld-Südharz organisiert hat. Die Päckchen gehen an Kinder in Osteuropa.