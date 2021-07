Aktion gegen Schreib- und Leseschwäche: Alfa-Mobil kommt nach Sangerhausen

Sangerhausen/MZ - Zeitung lesen, Notizen für die Kinder schreiben, im Büro E-Mails verschicken: Für mehr als 10.300 Erwachsene in Mansfeld-Südharz seien diese Alltagshandlungen kaum zu überwindende Hürden. Um auf Hilfsangebote aufmerksam zu machen, kommt das Alfa-Mobil des Bundesverbandes Alphabetisierung und Grundbildung jeweils von 9 bis 13 Uhr auf die Marktplätze in Sangerhausen (13. Juli), Hettstedt (14. Juli) und Eisleben (15. Juli). „Viele Menschen sprechen uns spontan an und informieren sich über Kursangebote vor Ort“, sagt Projektleiterin Nicole Pöppel.

Deshalb arbeite das bundesweit tätige Projekt mit lokalen Multiplikatoren wie unter anderem dem Jobcenter Mansfeld-Südharz zusammen. Ein weiterer Kooperationspartner sei die Kreisvolkshochschule Mansfeld-Südharz.

Am Alfa-Mobil informieren die Mitarbeiter im Rahmen der Kampagne „Besser lesen und schreiben macht stolz“ bundesweit zum Thema Analphabetismus in Deutschland. Mit den Aktionen sollen Betroffene sowohl direkt als auch indirekt über eine breite Öffentlichkeit angesprochen werden, heißt es dazu in einer Mitteilung des Bundesverbandes Alphabetisierung und Grundbildung. Das Projekt wird gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung, heißt es weiter.