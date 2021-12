Aktion gegen Schleuser: 80 Bundespolizisten durchsuchen fünf Wohnungen in Sangerhausen

Sangerhausen/MZ - Die Ermittler erschienen gegen 7 Uhr: Im Zusammenhang mit einer bundesweiten Aktion gegen Schleuser haben knapp 80 Bundespolizisten am Mittwoch in Sangerhausen fünf Wohnungen am Baumschulenweg durchsucht. 15 Männer und Frauen seien festgestellt und dem Zoll übergeben worden, bestätigte die Bundespolizei am Abend.

Zoll und Bundespolizei waren im Auftrag der Berliner Staatsanwaltschaft gegen eine mutmaßliche Bande vorgegangen. Ihr wird banden- und gewerbsmäßiges Einschleusen von Ausländern, Urkundenfälschung, organisierte Schwarzarbeit und illegale Beschäftigung vorgeworfen. Insgesamt zehn Haftbefehle wurden bundesweit vollstreckt.