Aggressiver Ladendieb geht in Sangerhausen auf Zeugen los

Sangerhausen/MZ - Ein Mann hat am Mittwoch einen Supermarkt in der Liebknechtstraße mit mehreren Packungen Feuerzeugen verlassen, ohne diese zu bezahlen. Eine Zeugin folgte dem Mann und sprach ihn an. Der Täter beschimpfte die Frau und stieß ihr gegen den Brustkorb. Ein weiterer Zeuge eilte hinzu, um die Situation zu unterbinden. Daraufhin zerschlug der Ladendieb eine Glasflasche am Bordstein und versuchte auf den Zeugen einzuschlagen. Dieser konnte jedoch ausweichen und wurde nicht verletzt. Der Täter flüchtete mit einem Fahrrad. Zur Person liegen erste Hinweise zur Identität vor.