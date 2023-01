Adebare sind in Martinsrieth geblieben

Welche Vögel man bei der Zählung der Wintervögel in diesem Jahr in der Region entdecken kann. In Martinsrieth überwintern zwei Störche.

Familie Adebar überwintert in Martinsrieth. Immer noch eine Besonderheit bei der Wintervogelzählung des NABU in der Region.

Martinsrieth - Geduldig staken die weiß-schwarz gefärbten großen Vögel Seite an Seite über die Wiese am Straßenrand. Obwohl sie sich auf die Futtersuche zu konzentrieren scheinen, haben sie ihre Umgebung im Blick. Sobald der Bannkreis, die Fluchtdistanz, durch den Beobachter unterschritten ist, entfernen sie sich instinktiv voneinander: Ein Fressfeind müsste sich nun entscheiden, auf welchen Vogel er sich konzentriert. Für die Wintervogelzählung des Naturschutzbundes Deutschland (NABU) reicht die Sichtung der beiden Vögel von Weitem. Auch wenn man es zu dieser Jahreszeit nicht glauben möchte, aber was da bei Martinsrieth über die Wiese läuft, sind zwei Störche. Eigentlich müssten sie schon lange in Afrika sein. Aber die Storcheneltern in Martinsrieth sind wieder einmal Überwinterer. „Die vier Jungstörche sind schon im August abgezogen“, berichtet Andreas Grottke. Er und seine Frau Marlies haben das Storchenpaar besonders gut im Blick. Denn der von Martinsriether Storchenfreunden errichtete Mast mit dem Storchennest steht nun seit zehn Jahren gegenüber ihrem Haus. Das gibt Gelegenheit, das Familienleben der Störche mit allen Höhen und Tiefen mitzuerleben. Schon im vorigen Winter zogen die Störche nicht weit weg, weiß das Ehepaar Grottke zu berichten. „Sie waren ungefähr vier bis fünf Wochen weg, dann waren sie plötzlich wieder da und hielten im Februar sogar den Schnee aus.“