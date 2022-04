Achtung Ortswechsel: Neuer Wald wird nicht am Wildenstall, sondern in Richtung Lust gepflanzt

Die große Pflanzaktion am Samstag, 23. April, findet an der Kohlenstraße in Richtung Lust statt. 100 freiwillige Helfer werden erwartet.

Grillenberg/MZ - Die große Waldpflanzaktion am Samstag, 23. April, findet nicht am Jugendwaldheim Wildenstall, sondern östlich der Pferdeköpfe in Richtung Lust statt. Darauf hat der Verein Unser Wald hingewiesen, der den Landesforstbetrieb Süd bei der Aktion unterstützt. Treffpunkt ist 9 Uhr an den Pferdeköpfen, von dort aus geht es dann zur Pflanzfläche.