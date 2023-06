Am 14. Juni starten die dritten Kreissportspiele - ohne Grenzen. Was bei dem Wettbewerb für Menschen mit und ohne Behinderung wichtig ist.

Sangerhausen/MZ - Es ist zwar in diesem Jahr erst die dritte Auflage der Kreissportspiele - ohne Grenzen in Sangerhausen, jedoch fühlt es sich schon an wie eine Tradition. Auch in diesem Jahr werden

im Friesenstadion wieder Menschen mit und ohne Behinderung gemeinsam Sport treiben. Und wieder werden Teilnehmer über Erfolge lächeln, über das Miteinander und die Freude, einfach dabei zu sein.