Abstiegskampf beim SV-Kelbra: Nur ein Wunder hilft noch

Der SV Kelbra spielt am Sonnabend in Thalheim. Wie Torhüter Renè Gurniak die prekäre Lage im Abstiegskampf sieht.

Kelbra/MZ - Am 5. August geht es wieder los. Dann ist das Warten vorbei, die Sommerpause Geschichte, dann steht der erste Spieltag der Saison 22/23 in der Verbandsliga Sachsen-Anhalt auf dem Programm. Ob der SV Kelbra dann noch in der Top-Liga des Bundeslandes vertreten ist, wird sich in den nächsten drei Wochen entscheiden.